Meduna, i soldi degli addobbi andranno alle popolazioni bellunesi

MEDUNA DI LIVENZA - Quanto solitamente si spende per gli addobbi natalizi andrà alle popolazioni del bellunese colpite dal maltempo.



Lo ha detto l’altro ieri il sindaco Marica Fantuz. «La recente e disastrosa ondata di maltempo che ha colpito le nostre montagne e le comunità che vi abitano, ha provocato ingenti danni. Regione Veneto e Protezione Civile, hanno operato fin da subito mettendo a disposizione uomini, mezzi e finanziamenti.



La nostra amministrazione - spiega - per solidarietà nei confronti dei nostri conterranei ha deciso quest’anno di non sottrarre alla montagna altri alberi a scopo decorativo, e di valorizzare invece alcuni di quelli già presenti.



Inoltre abbiamo deciso di devolvere 2.500 euro, la somma mediamente destinata all’acquisto degli abeti e relativi addobbi, al conto corrente attivato dalla Regione Veneto per fronteggiare le devastazioni».