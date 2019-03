Medicina: un corto dei 'The Pills' per informare su malattia di Crohn.

Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulla malattia di Crohn e sulla complessità della condizione delle persone che soffrono di questa patologia infiammatoria cronica dell'intestino. Il tutto attraverso la proiezione, fino al 30 aprile, nelle sale cinematografiche, con la collaborazione di Unici (Unione Cinema), di un cortometraggio realizzato dal trio comico romano 'The Pills'. Questo l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione 'Aspettando Crohn. L'Agenda Impossibile' patrocinata dalle associazioni pazienti A.m.i.c.i. Onlus e A.m.i.c.i. Lazio e dalla società scientifica Ig-Ibd (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Diseases), e promossa da Janssen Italia, che parte oggi nel Lazio, con il patrocinio della Regione.

"Il nome scelto per questa campagna non è casuale - spiega Salvo Leone, direttore generale A.m.i.c.i. Onlus - perchè i pazienti passano la loro vita aspettando la prossima visita, la ricomparsa dei sintomi, la disponibilità dei nuovi farmaci, la scoperta di una cura. La malattia di Crohn ha un forte impatto sulla vita quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie anche dal punto di vista economico. L’impatto economico e sociale determinato da queste patologie e dal trattamento associato risulta oneroso non solo per il paziente ma anche per la società. Per questo è importante che tutti la conoscano e comprendano il peso che ha su chi ne è colpito".

Grazie alla sensibilità degli Youtubers romani 'The Pills' è stato realizzato, con ironia, e un pizzico di irriverenza, un cortometraggio che viene portato nelle sale cinematografiche italiane: oltre al Lazio le regioni coinvolte nel 2019 sono Lombardia, Puglia, Sicilia, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.

Il protagonista, Matteo, scopre di avere la malattia di Crohn e decide di confidarsi con i suoi amici di sempre, dai quali riceve pieno supporto e comprensione. In breve, il protagonista, capisce di poter utilizzare la sua malattia per ottenere vantaggi e approfittare della maggiore disponibilità delle persone. Si sta trasformando in una persona orrenda quando, l'incontro fortuito con una ragazza, anche lei colpita dalla stessa malattia, lo mette nella condizione di ritornare sui suoi passi.

I cinema del Lazio che hanno aderito all’iniziativa sono: Cinema Intrastevere (Roma), Cinema Tibur (Roma) Multisala Lux (Roma), Multisala Odeon (Roma), Cinema Astoria Multisala (Anzio), Multisala Rio (Terracina), Cinema Tuscia (Viterbo) e Dream Cinema (Frosinone).