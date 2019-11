Media e mondo cattolico

VITTORIO VENETO – Oggitreviso conclude il dibattito politico all’interno del mondo cattolico. Dopo la presentazione del manifesto del prof. Stefano Zamagni, vedi http://www.oggitreviso.it/cattolici-politica-219415, e il confronto sul tema, proposto a tre autorevoli rappresentanti della Diocesi di Vittorio Veneto (in foto il Castello di San Martino, sede del Vescovo), don Andrea Forest, delegato vescovile per la pastorale sociale, Emanuela Baccichetto, presidente dell’Azione Cattolica diocesana e Marco Zabotti, direttore scientifico e vice presidente Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, presentiamo le loro risposte a questa domanda: A livello del nostro territorio, come è affrontato il tema dei cattolici e politica dai media e associazioni cattoliche?

Baccichetto

Lo sforzo che tutta l’informazione e la comunicazione dovrebbe fare anche nel nostro territorio è quello di aiutare le persone a comprendere la complessità di questo mondo in cui tutto è connesso, a stare dentro le tensioni con equilibrio e moderazione a partire dallo stesso linguaggio, a non sentirsi incapaci e insignificanti bensì sentirsi sostenuti nelle motivazioni per fare con onestà il dovuto e con generosità il gratuito, per superare la tentazione di indugiare sulle cose negative e le lamentele a favore di un maggiore determinazione a prendere l’iniziativa per favorire il bene possibile per ciascuno e per tutti.

Forest don Andrea

Sinceramente mi pare che nel nostro territorio – parlo, per competenza, della Diocesi di Vittorio Veneto, ma so che anche nella Diocesi di Treviso non mancano iniziative di questo tipo – ci si stia impegnando molto su questo versante. Abbiamo una pastorale sociale che da almeno quarant’anni sta formando generazioni intere del nostro territorio a questi temi, attraverso la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico. Da un paio d’anni è attivo anche un Laboratorio di Etica Civile, in collegamento con il Forum di Etica Civile che fa riferimento alla Fondazione Lanza di Padova. Purtroppo si ha scarso riscontro dell’efficacia di questa ampia proposta formativa, nel senso che sempre più faticosamente si trovano persone disposte ad accogliere l’invito, e chi partecipa solitamente lo fa a titolo personale, non con l’ottica di una formazione propedeutica a un impegno attivo. Questo ci chiede di rivedere – come già stiamo facendo – radicalmente la proposta formativa per renderla più fruibile e diffusa, pur restando altamente qualificata. E poi ci sono diverse realtà e associazioni del territorio che si occupano del tema della responsabilità sociale e politica dei cattolici. Ne cito due con cui la pastorale sociale abitualmente collabora: l’Azione Cattolica e l’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le Vie dei Santi” (il quale ogni anno promuove il Premio Giuseppe Toniolo” sui temi della Dottrina Sociale della Chiesa).

Zabotti

Nella nostra diocesi non è mai venuto meno il contributo essenziale delle associazioni ecclesiali e delle realtà pastorali che sono impegnate da sempre a promuovere cultura e formazione al servizio del bene comune, ispirate ai valori cristiani. Dalla Scuola diocesana alla Settimana Sociale, dalle iniziative specifiche legate ai temi concreti ai percorsi di riflessione etica non si può dire che il tema della buona politica sia mai uscito dall’agenda della comunità cristiana. Anche l’Istituto Beato Toniolo ha offerto vari contributi e collaborazioni concrete, con diverse proposte a partire in particolare dal Centenario tonioliano concluso da poco. E lo stesso Premio Toniolo, ormai alla sua quinta edizione, è diventato un punto di riferimento apprezzato e condiviso, capace di declinare nell’oggi la straordinaria attualità del pensiero e dell’azione del grande economista e sociologo cattolico così profondamente legato alla nostra diocesi.

