Matteo condannato per guida in stato d'ebbrezza. Aveva cantato la parodia del Prosecco

GODEGA DI SANT'URBANO - Farà 84 giorni di lavori socialmente utili Matteo Del Puppo, per guida in stato d’ebbrezza. Ieri è arrivata la sentenza per i fatti avvenuti nel maggio del 2017, quando il giovane – diventato poi famoso con la sua parodia di “Soldi” di Mahmood, dedicata al Prosecco – perse la patente.

Si era messo alla guida dopo aver bevuto, dopo una serata passata a far festa con gli amici. Il suo tasso alcolemico era di 2,3 grammi/litro. Ieri è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni, pena commutata in 84 giorni di lavori socialmente utili. Il 26enne di Bibano, che lavora in un’azienda vitivinicola, è poi diventato una star del web, con le sue parodie musicali pubblicate sui social.

A febbraio la sua reinterpretazione del brano vincitore di Sanremo ha spopolato. Ma via social, dopo la sentenza, è arrivato anche un messaggio per i fan: “Ora capite da cosa vengono le mie ispirazioni sulle parodie alcoliche – ha scritto -. Il fatto risale a 2 anni fa, da allora la mia vita é totalmente cambiata. Nella canzone della Grey Goose feci qualche accenno a riguardo. Da veneto amante del buon vino un messaggio voglio vi entri in testa: prudenza, e non sottovalutate la cosa. Se bevete alcolici non guidate. Evitate di essere un pericolo per voi stessi e soprattutto per gli altri”.

Matteo ha spiegato infatti di essersi pentito di quello che ha fatto. Ma la lezione deve essere chiara: “Tutti devono capire che non devono bere quando guidano”.