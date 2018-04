Matematico veneto 29enne muore in Romania. Si era appena recato lì per un master

E’ stato trovato privo di vita nella casa dove da poco viveva in Romania, Mattia Gastaldello, 29enne di Rosà (Vicenza). Il ragazzo si era appena trasferito nella città di Cluj-Napoca per un master, dopo aver conseguito la laurea in matematica all’Università di Trento e il dottorato alla Sapienza di Roma.

Nei giorni scorsi è stato trovato morto e sulle cause del decesso non è ancora stata fatta chiarezza. Sarà l’autopsia a fare una spiegazione a una morte che, per ora, rimane un giallo.

Pare che il ragazzo abbia respirato del monossido di carbonio, ma l’ipotesi attende conferma.