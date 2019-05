"Via Martel non deve essere chiusa"

VITTORIO VENETO - Si infiamma di nuovo la polemica sulla chiusura di via Martel.

“La chiusura è stata decisa dalla giunta uscente che ha assecondato la richiesta di Rete Ferroviaria Italiana di chiudere il passaggio a livello di via Martel – dichiara il candidato sindaco Alessandro De Bastiani -. Si chiude il passaggio a livello ,"senza la necessità di eseguire opere sostitutive", per far risparmiare lavoro e soldi a Rete Ferroviaria Italiana, senza curarsi dei disagi che si procurano ai cittadini vittoriesi. Noi riteniamo, supportati anche da un parere legale, che tale decisione sia di competenza del consiglio comunale”.

“Nell'atto sottoscritto dal comune e da Ferrovie si specifica che dopo la soppressione del passaggio a livello si procederà alla voltura catastale, ciò comporta una cessione o vendita di un bene del comune che per legge e per regolamento comunale è di stretta competenza del consiglio – continua il candidato per Rinascita Civica e Partecipare Vittorio -. Se avremo la maggioranza in consiglio non permetteremo la chiusura di Via Martel”.