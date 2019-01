Martedì 5 febbraio ancora uno sciopero per la Mom, giornata di passione per i pendolari

TREVISO - Nuova mobilitazione per il sindacato degli autisti del trasporto pubblico della Marca. Martedì 5 febbraio sarà una giornata di passione per i pendolari di autobus e corriere.



Dopo lo sciopero di qualche settimana fa, i lavoratori aderenti a Sgb trasporti, sigla sindacale che raduna molti autisti dell’azienda Mom, incroceranno le braccia martedì prossimo dalle ore 8:30 alle 12:29 e dalle ore 15:00 a fine servizio. Per il servizio urbano lo sciopero sarà dalla 8:10 alle 12:29 e dalle 14:40 a fine servizio.



Per questo nelle fasce orario dello sciopero le corse potrebbero subire ritardi o cancellazioni, così come la biglietteria aziendale di Treviso potrebbe non garantire il servizio. Ma non mancheranno le corse garantite.



La fine e ripresa del servizio avverranno: a Treviso in Piazzale Duca d’Aosta (di fronte la stazione ferroviaria); a Conegliano in Via Garibaldi/Via Colombo. A Vittorio Veneto in Piazza Medaglie d’Oro.