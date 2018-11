Marianna Pepe, nessun segno di violenza sul corpo

Non ci sono segni di violenza sul corpo di Marianna Pepe, l'ex campionessa di tiro a segno trovata morta in una casa di Muggia giovedì scorso. La Procura di Trieste parla di "morte improvvisa conseguente a insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario a verosimile polintossicazione da diverse sostanze".

L'autopsia, che si terrà mercoledì, dovrà chiarire, come spiega ancora la Procura, se "effettivamente le cause del decesso sono riferibili all'assunzione di sostanze esogene o ad altre cause". Si sta indagando "per chiarire la responsabilità di chi ha fornito alla donna tali sostanze", in particolare sull'amico 40enne che ha ospitato la vittima (insieme al figlio di 5 anni) e che l'ha trovata senza vita.