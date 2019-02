A Mareno lo spettacolo del KickBoxing

MARENO DI PIAVE - Domenica 17 febbraio presso il Palazzetto dello sport di Mareno di Piave si è svolta la seconda tappa del campionato interrergionale di KickBoxing (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna).



Nella giornata si sono confrontati circa 400 atleti.



In apertura si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo dell’arbitro M. Roberto Cinti venuto a mancare da poco, una figura amata e stimata dall’intero movimento sportivo.



Finito il raccoglimento il M. Luca Terrin presidente regionale a nome della federazione italiana e il sindaco Gianpietro Cattai hanno consegnato il 5° grado al maestro Loris Zaia della ADS Zen Shin di Mareno di Piave per meriti sportivi.



Il maestro Loris Zaia da ben 40 anni pratica e insegna la Kickboxing a ragazzi e ragazze dai 5 anni in su, sempre disponibile a collaborare e organizzare eventi nazionali e internazionali.



Grandi soddisfazioni per l’Ads Zen Shin karate di Mareno in quella giornata:

Oro:

Laura Mognol- Sharon Zago- Arianna Basso – Greta Fiore – Rossella Bortoli – Lisa Gobbo- Andrea Barbacetto – Daniel Glamocanin.

Argento:

Gilia Boscariol – Giada Viezzer – Katia Pettinà



Bronzo:

Simone Carchidi- Giacomo Ongaro – Edoardo Tabban – Roberto Bono- Giorgia Barbacetto – Isabella De Paciani – Molody Sperandio – Alessia Beluardo – Giuseppe Galvaruso – Tiziano Antoniazzi – Stefano Masi



Categoria Preagonisti:

Cristian Casolin - Nicolò Paladin