In marcia alla Mostra del Cinema per il clima

TREVISO - Il ritrovo è sabato 7 settembre davanti alla stazione ferroviaria di Treviso, alle 14.30. Direzione? Mostra internazionale del cinema di Venezia.



Fridays For Future di Treviso, il movimento globale che ha come principale attivista Greta Thunberg, la giovane studentessa svedese che organizza iniziative per sensibilizzare sui problemi della crisi climatica ed ecologica, sarà al Lido di Venezia per la marcia climatica, insieme ai colleghi dei comitati veneti ma anche ad altre realtà impegnate nella difesa dell’ambiente come il comitato No grandi navi e il Comitato No Pedemontana della provincia di Treviso, per sensibilizzare la popolazione sull’emergenza climatica e sulle soluzioni alternative. La marcia partirà alle 17 dal piazzale di fronte alla banchina, percorrerà la via principale del Lido per arrivare al famoso red carpet.



“Le notizie di questa estate sono allarmanti: una superficie di più di 30mila chilometri quadrati sta bruciando in Siberia e contemporaneamente la foresta Amazzonica, il polmone verde del mondo rischia di scomparire bruciato nel silenzio e nell'indifferenza generale. E i capi di Stato di tutto il mondo sembrano non accorgersi di niente e anzi vanno avanti con i loro progetti di deforestazione e devastazione dei territori. Il danno ambientale causato a tutto il Pianeta è gravissimo”, sostengono i ragazzi di Fridays for Future.



“Nonostante il nostro impegno e la nostra determinazione, nonostante i complimenti e il sostegno di molti, in questi mesi niente è cambiato e abbiamo imparato che non esiste più sordo di chi non vuol sentire. Il Parlamento italiano si è rifiutato di dichiarare l'emergenza climatica, le grandi opere rimangono in cima alla lista delle priorità del governo e invece di investire in energie rinnovabili, nella salvaguardia dei territori e nella conversione ecologica si continua a sfruttare il Pianeta come se fosse un pozzo infinito di risorse, quando invece la scienza ci insegna da secoli che è finito. Per questo dobbiamo continuare a sensibilizzare le persone e creare consapevolezza. E anche le stelle del cinema devono oscurarsi e lasciare la scena al Pianeta, il tema del riscaldamento globale è il protagonista indiscusso del nostro tempo ed è l'unico che si merita di calcare il red carpet. Per questo invitiamo tutti al Lido di Venezia per partecipare con noi a questa marcia climatica di respiro internazionale”.