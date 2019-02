La mappa delle specie a rischio 'ultimo San Valentino'

Il 14 febbraio per gli esseri umani è la festa dell’amore ma per diverse specie quello alle porte potrebbe essere l’ultimo San Valentino. Lo sottolinea il Wwf, che in vista della festa degli innamorati punta l’attenzione sulle 'coppie' di specie che rischiano l’estinzione e per le quali potrebbe esserci solo il tempo di un ultimo bacio, prima di sparire per sempre. Una delle specie più a rischio del pianeta sono i rinoceronti di Giava (Rhinoceros sondaicus), che cercano di sopravvivere nell’ultima area protetta rimasta.

Secondo quanto rivelato dall’ultimo censimento del governo indonesiano, alla fine del 2017 la popolazione dei rinoceronti di Giava era composta di 67 esemplari, fra cui 37 maschi e 30 femmine. La situazione, però, è ancora peggiore per la sottospecie settentrionale del rinoceronte bianco (Ceratotherium simum cottoni), ormai ufficialmente estinta.

Dopo la morte in cattività di Sudan, l’ultimo maschio sopravvissuto, ora ne restano in vita solamente due femmine. L’estremo tentativo per evitare la definitiva scomparsa del rinoceronte bianco settentrionale è una difficile e sperimentale tecnica di fertilizzazione in vitro. È comunque importante sapere che il rinoceronte bianco continua a vivere con la sottospecie meridionale, che grazie ai numerosi sforzi dei progetti di conservazione contro il bracconaggio, negli ultimi anni è in aumento.