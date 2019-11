Maniero chiede la libertà per difendere la figlia: sono usciti dal carcere alcuni componenti della Mala del Brenta

Felice Maniero teme per la figlia 18enne dopo l'uscita dal carcere di alcuni componenti della banda della Mala del Brenta che lui stesso aveva fatto arrestare come collaboratore di giustizia. Anche per questo motivo, per difendere la ragazza, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione dopo i tre rifiuti incassati dal gip di Brescia, due volte, e dal tribunale del Riesame.

"Sono notazioni indubbiamente meritevoli di attenta considerazione e soluzione nelle dovute sedi istituzionali" aveva scritto il gip di Brescia la scorsa settimana. "Non possono certo trovare legittimazione forme di protezione affidate alla forza di dissuasione connessa alle passate esperienze criminali di Maniero, quando non addirittura alle sue capacità di reazione in via di autotutela privata", ha però fatto notare il giudice Luca Tringali.