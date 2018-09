Mangia biscotto sbagliato, muore bimba di 9 anni

Un biscotto 'sbagliato' e Isabel, bimba australiana di soli 9 anni, muore per una reazione allergica. Questa la tragica vicenda avvenuta nel marzo scorso ma resa nota solo ora e raccontata, fra gli altri, dal britannico The Sun. Sotto accusa, lo scambio di confezioni "quasi identiche" fra due varietà di biscotti di marca Cadbury, una delle quali fatale per la piccola, morta per uno choc anafilattico. A comprare il pacco sbagliato la mamma di Isabel, Helen, che ha confuso l'imballaggio, di colore viola per entrambe le tipologie del dolcetto: "Le confezioni sembravano entrambe dei choc chip cookies - i biscotti preferiti di Isabel, ndr. - e anche quando li ho aperti erano identici, ma uno conteneva l'uovo che ha causato l'allergia e l'altro no".



Il tragico episodio ha portato l'azienda di dolciumi a rivedere le confezioni, onde evitare che un errore fatale si ripeta: Cadbury ha infatti promesso che utilizzerà colori differenti e differenti descrizioni degli alimenti per il nuovo packaging. Anche Helen, devastata dalla perdita della figlia, ha voluto lanciare un monito ai genitori affinché una tragedia simile non accada mai più: "Vi prego, leggete l'etichetta ogni singola volta che comprate un prodotto, anche se siete abituati a comprarlo da anni".