Manchester, uomo accoltella 3 persone la notte di Capodanno

Tre persone sono rimaste ferite gravemente nella notte di Capodanno, dopo essere state attaccate a colpi di coltello da un uomo nella stazione ferroviaria Victoria, a Manchester. Un uomo e una donna sono stati portati in ospedale e mentre un poliziotto è stato curato per una ferita riportata alla spalla ma non sarebbe grave. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21 di lunedì sera.

L'accoltellamento è stato dichiarato un "incidente critico" dalla polizia ma comunque isolato. Non è stato confermato, tuttavia, se sia trattato di terrorismo. Sulla vicenda sta indagando l'antiterrorismo inglese. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'assalitore, invocando Allah, ha colpito con un lungo coltello da cucina il poliziotto, ferito alla spalla, poi un uomo sulla cinquantina all'intestino, e una donna all'incirca della stessa età, allo stomaco.

Secondo quanto riferito dalla polizia dei trasporti britannica i tre feriti, tutti ricoverati in ospedale, non sono in pericolo di vita. L'accoltellatore è stato immediatamente arrestato sulla scena dell'attacco, mentre la stazione è stata subito chiusa.