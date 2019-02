"Manca la banda ultra larga a Zerman", la protesta di un residente

MOGLIANO - Collegamenti internet ultraveloci a Zerman: sì, anzi no. Dopo l’annuncio del sindaco Carola Arena, c’è chi protesta: “Ma quale banda larga, a Zerman è attiva solo l’Adsl”.



Marco, residente a Zerman, ha voluto segnalare dettagliatamente il problema.



«Sono residente a Zerman - scrive a OggiTreviso - dove da anni ci sentiamo promettere che sarebbe arrivata la fibra ottica salvo poi non avere altro collegamento che la vecchia e obsoleta linea ADSL (conservo per disperazione alcune mail del 2016 a tal proposito).



Due settimane fa, il 7 febbraio scorso, la sindaca pubblica sul sito del Comune un comunicato dove annuncia che finalmente anche le frazioni di Zerman e Campocroce sono coperte: “L’ulteriore copertura della banda ultralarga anche nelle frazioni di Zerman e Campocroce segna un passo importante nel completamento della nuova rete in fibra ottica su tutto il territorio comunale [...] ha dichiarato il Sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena."



Purtroppo, a distanza di due settimane, tale annuncio si è rivelato una balla elettorale» dice il residente.



«Ad oggi infatti i principali motori di verifica della copertura, non danno alcuna connettività se non quella della vecchia ADSL. Provare per credere.



Il mio operatore ha fatto una verifica più approfondita e mi ha confermato l'assenza di collegamento (pare essere dovuto a saturazione)».