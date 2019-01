La mamma muore a 48 anni, Luca è solo a 15 anni

ODERZO - La mamma muore di malattia a 48 anni e Luca, 15 appena, è orfano. E solo.



I genitori dell’Istituto comprensivo di Oderzo hanno avviato una raccolta fondi a sostegno del ragazzino figlio della maestra Lucia Pitruzzello (nella foto), mamma single che insegnava inglese alle scuole Amalteo di Oderzo.



Nato in Sicilia, come la mamma, Luca però vive a oderzo da quando aveva un anno. Qui è il suo mondo, qui è il suo paese.



La sorella di Lucia, Luisa, vive a Roma. Quando la mamma era ancora viva, proprio Luca le aveva espresso il desiderio di rimanere a Oderzo.



Da qui il via alla raccolta fondi da parte dei genitori della scuola, attivata sulla piattaforma Paypal dove ognuno può fare un’offerta senza che ci siano spese da pagare.



Namastè Lucia: questo il nome al quale accedere su Paypal.





Come segnala il Gazzettino, per Luca si è mosso l’ex compagno della maestra Luciache si è detto disponibile a crescerlo.