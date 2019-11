La mamma di Topo Gigio riposa per sempre a Calalzo di Cadore

La “mamma” di Topo Gigio, Maria Perego, ha scelto di riposare in pace, per sempre, nel cimitero di Calalzo di Cadore, Paese che amava profondamente, tra quei monti a lei tanto cari. Ci ha lasciati il 7 novembre scorso all’età di 95 anni e aveva lasciato questa sua volontà. Aveva una casa in via Roma a Calalzo e ci trascorreva le estati.

La signora Perego era nata a Venezia l’8 dicembre del 1923 fu l’autrice tv, scrittrice e artista dell’animazione, la si ricorda prima di tutto per aver dato vita al tenero Topo Gigio che, anche se non li dimostra, ha festeggiato nel 2019, i 60 anni di vita. Il successo del suo personaggio era attribuito al fatto che fosse "il ritratto del candore, della tenerezza, della dolcezza e della fiducia in un mondo flagellato dai pericoli e dalle paure".

Topo Gigio era stato ospite di molte trasmissioni televisive da "Canzonissima" a "Lo Zecchino d'oro" ma la sua frase pronunciata timidamente "Ma cosa mi dici mai..." è rimasta nell’imaginario di tutti. “Noi ci impegneremo perché Topo Gigio, orfano della sua mamma, non si senta mai solo e soprattutto perché non venga dimenticato.

Organizzeremo degli eventi ispirati al famoso topolino; sarà l’estate del Topo Gigio”, afferma annunciando la notizia con un simpatico post, il sindaco di Calalzo Luca De Carlo, sicuramente aiutato da tutti coloro che hanno amato il tenero topo che appartiene alla storia della televisione e la sua creatrice.