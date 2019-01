Mamma di due bimbi trovata in fin di vita a letto, muore poco dopo. E’ giallo

Non c’è ancora una spiegazione per la morte di una 42enne di Schio (Vicenza) trovata venerdì mattina a letto in stato vegetativo e con il volto tumefatto. La donna, che è madre di due figli, aveva passato la notte a casa di un’amica e venerdì è stata rinvenuta in fin di vita. Portata in ospedale è rimasta in coma due giorni e domenica si è spenta. A nulla sono valsi i tentativi di salvarla.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale a uccidere la 42enne potrebbe essere stata un’overdose. I risultati dell’esame autoptico chiariranno questo punto ma rimane il mistero dei lividi che la 42enne aveva sul volto, come fosse stata pestata da qualcuno.