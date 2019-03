Mamma 34enne muore dopo un parto naturale. Il bimbo è sano

ODERZO - E' morta a 34 anni, dopo aver dato alla luce un bambino in ottima salute. Una tragedia quella di cui dà comunicazione la direzione medica dell’Ospedale di Oderzo, dove sono avventui i fatti. Alle ore 01,41 di questa notte la donna, residente ad Annone Veneto, ha avuto un parto spontaneo senza complicanze. Ma due minuti dopo vi è stata un‘improvvisa comparsa di arresto cardiaco della paziente.

"Attivate immediatamente le manovre rianimatorie con il supporto dell’anestesista/rianimatore, si è ottenuta una ripresa dell’attività cardio/circolatoria - fa sapere la direzione medica - Eseguiti gli opportuni accertamenti, la paziente è stata portata in sala operatoria per la ricerca e l’eventuale controllo delle cause di un sanguinamento vaginale. Durante questa fase, alle ore 05,00, è comparso un secondo arresto cardiaco. Sono state pertanto eseguite le manovre rianimatorie, mentre contestualmente è comparso un ulteriore sanguinamento da più sedi che si è continuato a trattare con terapia trasfusionale. Alle 05,55, nonostante tutte le terapie messe in atto, in seguito alla comparsa di un terzo arresto cardiaco, e dopo circa un’ora di manovre rianimatorie, si è dovuto constatare il decesso della paziente".

“In questo momento difficile siamo vicini alla famiglia e all’équipe sanitaria – ha commentato il direttore generale, Francesco Benazzi –. Nel caso la famiglia lo ritenga opportuno siamo a disposizione per fornire supporto psicologico“.

In Italia la mortalità materna ha una incidenza di 8-9 morti ogni 100,000 parti. La maggioranza dei decessi, il 68%, avviene in occasione del parto e il 19% durante la gravidanza.