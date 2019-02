Maltrattava moglie e figli da oltre 10 anni, arrestato

I carabinieri di Portogruaro hanno arrestato un 50enne del luogo perché ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, aggravati e continuati. Ad aver permesso di far luce sulla vicenda familiare, dove risultano vittime non solo la moglie dell'uomo ma anche i loro figli, le indagini condotte dai militari di Portogruaro, coordinati dal Pubblico Ministero di Pordenone, dott. Andrea Del Missier.

L'attività investigativa ha permesso di ricostruire un quadro familiare connotato dall'atteggiamento irascibile e violento dell'uomo - per altro sistematicamente dedito all'uso di alcolici - che, da oltre un decennio, aveva provocato nella moglie e via via anche nei figli, uno stato di soggezione e paura. Una paura poi sfociata in una richiesta di aiuto ai carabinieri. In base all'inchiesta il Gip di Pordenone ha così emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo.