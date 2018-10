Maltratta la moglie e danneggia l'auto, arrestato

VENEZIA - I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento un uomo, S. G., 36 anni, residente nel basso Vicentino. L'uomo, nelle settimane precedenti, era stato denunciato alla Procura di Vicenza in base alla denuncia presentata dalla moglie, per maltrattamenti in famiglia compiuti negli ultimi mesi.

La Procura aveva disposto l'adozione della misura del divieto di avvicinamento che l'uomo però ha violato, nel tardo pomeriggio del 10 ottobre scorso, quando è stato visto aggirarsi nei pressi dell'abitazione della consorte, al punto da indurla a chiedere l'intervento dei Carabinieri di Noventa Vicentina, che lo hanno invitato ad allontanarsi.

Nonostante la presenza dei militari, l'uomo ha strattonato la moglie e danneggiato il cofano della sua automobile, motivo per il quale è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale, dove è stato posto in custodia cautelare su ordine del Gip.