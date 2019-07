Maltempo a Vittorio Veneto, annullati l'Antica Fiera di San Osvaldo e il Palio di Ceneda

VITTORIO VENETO - Antica Fiera di San Osvaldo e Palio di Ceneda 2019 annullati per maltempo incombente: “resiste” solo il convegno in biblioteca civica.

Alla luce delle previsioni meteorologiche che all'unanimità annunciano forti precipitazioni sul vittoriese per domenica 28 luglio, l'Associazione Zheneda presieduta da Aldo Bianchi ha deciso di annullare l'intero programma che doveva svolgersi proprio domenica 28 nell'area Rossi, che essendo un grande terreno verde, perdipiù in leggera pendenza, rischia seriamente di risultare impraticabile per il villaggio medioevale, per il Palio di Ceneda e anche per la Cena medioevale.

Confermato invece alle 10.30 di domenica il convegno sul tema “Cambia l'agricoltura e cambiano gli stili alimentari” a cura di Coldiretti Treviso, che si terrà al coperto nella sala conferenze della Biblioteca civica in piazza Giovanni Paolo I 73 a Ceneda. La scaletta del convegno prevede un intervento di Aipo (Associazione interregionale di produttori olivicoli) su “Lo sviluppo della coltura dell'olivo nel nostro territorio”, quello di Marco De Zotti, imprenditore agricolo di Coldiretti Treviso, su “Un'agricoltura sostenibile per filiere sempre più sostenibili”, mentre la biologa nutrizionista Damiana Faè interverrà sul tema “Passato, presente e futuro della nostra alimentazione. Il valore della dieta mediterranea” prima delle conclusioni affidate a Katy Mastorci, delegata provinciale “Donne impresa” di Coldiretti Treviso.

Il convegno terminerà con un brindisi e con assaggi di oli d'oliva. L'Associazione Zheneda valuterà la possibilità di recuperare prossimamente il programma dell'Antica Fiera di San Osvaldo saltato per maltempo domenica 28 luglio.