Maltempo, a Verona crolla parte del tetto

VERONA - Una porzione del tetto del Duomo di Verona è crollata nel tardo pomeriggio di sabato, mentre sulla città scaligera era in corso un forte temporale, durante la celebrazione della Messa prefestiva del sabato.



L'episodio è avvenuto intorno alle ore 18.45. Nessuno dei fedeli presenti nella navata della chiesa è rimasto ferito.



Travi e laterizi sono dapprima ceduti su un vano caldaia, che a sua volta ha provocato il crollo del solaio, in una zona vicino alla cappella della Madonna, alla destra dell'altare maggiore.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, con il comandante Luigi Altamura, per la messa in sicurezza e la valutazione del danno complessivo.