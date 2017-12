Maltempo in Veneto, arriva la pioggia dopo il sole di Natale

Le temperature sono in aumento in pianura e sui monti in calo, con variazioni anche sensibili rispetto ai giorni scorsi. Per oggi l'Arpav prevede tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto e un'aumento della probabilità delle precipitazioni a crescere nel corso della giornata.

Non si escludono nevicate oltre i mille metri.

Le temperature seguiranno il trend di ieri con un aumento in pianura; in montagna in diminuzione.