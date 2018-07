Il maltempo si abbatte sul Veneto, 260 interventi dei vigili del fuoco

Un forte nubifragio nella giornata di sabato ha interessato diverse zone del Veneto. Già eseguiti oltre 260 operazioni di soccorso. Particolarmente colpita la città di Padova, dove da ieri pomeriggio diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate in supporto anche dai comandi limitrofi, hanno già eseguito oltre 150 interventi per rimozione di alberi che hanno invaso la sede stradale, caduta di pali, cornicione, cartellonistica ed elementi architettonici pericolosi oltre ai prosciugamenti.

Altri comuni interessati dai forti eventi atmosferici: Rubano, Vigonza, Villafranca, Veggiano, Selvazzano Dentro, Noventa Padovana, Pieve di Soligo, Cartura, Piazzola sul Brenta, Anguillara, Codevigo, Saonara. Nel veneziano eseguiti oltre 80 interventi dal pomeriggio di ieri per liberare le strade da rami e pianti oltre a prosciugamenti.

Principalmente interessati i comuni della Riviera del Brenta: Mirano, Mira, Dolo, Vigonovo, Stra, Fiesso d'Artico, Camponogara, Campagna Lupia, Cona, Cavallino Treporti, Santa Maria di Sala, Venezia. Ultimi due interventi in corso. Nel rodigino, invece, i pompieri Rsono stati impegnate in 30 uscite a fronte di oltre un centinaio di chiamate dal pomeriggio di sabato per piante e pali cartellonistica su sede stradale e prosciugamento. Comuni interessati: Rovigo, Lendinara, Badia Polesine, Villanova del Ghebbio, Stienta, Loreo.