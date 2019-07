Maltempo: piogge e temporale al nord-ovest e centro Italia

ROMA - Un'ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo.



Dal pomeriggio-sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell'Italia per l'arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte-mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ROMA - Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri.



L'avviso prevede dalla notte di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Toscana.



I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. E' stata valutata per oggi allerta arancione su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Piemonte e in Liguria, sul restante territorio della Lombardia e in gran parte dell'Abruzzo.



Per la giornata di domani è stata valutata allerta arancione in Liguria, su gran parte della Lombardia e sul settore costiero e le isole della Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla sull'area meridionale della Valle d'Aosta, in Piemonte, sul resto della Lombardia e della Toscana, in Emilia-Romagna, su gran parte dell'Umbria, nel Lazio, in Abruzzo, in Molise, sul settore occidentale della Basilicata, sull'area estrema della Calabria, sulla Puglia garganica e su buona parte della Sicilia.





3Bmeteo, vortice ciclonico con nubifragi lunedì 15 luglio



In arrivo un'insolita perturbazione estiva con nubifragi, forti temporali e anche neve sulle Alpi: a parlare è Andrea Vuolo di 3bmeteo.com sottolineando che "un vortice ciclonico proveniente dall'Europa centrale causerà il transito di un'intensa perturbazione sull'Italia con forti piogge e un brusco calo delle temperature". Torna la neve sulle Alpi fin verso i 2.200 metri. Migliora da martedì, ma giovedì nuovi temporali al nord.



Ecco nel dettaglio le previsioni di 3Bmeteo.com: nel cuore dell'estate un'insolita perturbazione seguita da aria piuttosto fresca in quota, raggiungerà l'Italia e il Mediterraneo nella giornata di lunedì causando un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del nostro Paese, in particolare sulle regioni di Nord-Ovest e del medio-alto Tirreno, aree che saranno interessate da precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di nubifragio e di temporale.



Nel pomeriggio di lunedì le temperature risulteranno intorno - o anche inferiori - ai 20 gradi tra Piemonte, Ovest Lombardia, Emilia occidentale e aree interne della Liguria.



La parte più avanzata di questa perturbazione farà sentire i suoi primi effetti già a partire dal tardo pomeriggio di domenica 14 luglio, con la formazione di acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi centro-occidentali e sulle pianure del Nord-Ovest, in estensione tra sera e notte anche su Liguria, Emilia Romagna, Triveneto, Toscana e Appennino centrale; complessivamente stabile al Sud, seppur con nuvolosità in deciso aumento pressoché ovunque nel corso della notte.



Lunedì 15 luglio sarà una giornata di maltempo soprattutto al Nord-Ovest e sul Tirreno centro-settentrionale, con nubifragi e forti temporali su Piemonte, Liguria, Ovest Lombardia, Ovest Emilia e medio-alta Toscana.



Non sono da escludere anche locali criticità di carattere idrogeologico per precipitazioni intense e persistenti in particolare sulla zona dell'Isola d'Elba e del Livornese, così come sulle zone pedemontane di Piemonte e Lombardia e sulle aree appenniniche della Liguria: in queste zone saranno infatti possibili accumuli pluviometrici localmente superiori ai 100-150 millimetri in 18-24 ore. (ANSA).