Maltempo nella notte: sottopassi allagati e fossi esondati

ODERZO - Una notte insonne quella dei vigili del fuoco, che a causa del maltempo sono intervenuti nei diversi Comuni della Marca per risolvere le problematiche legate all’allagamento di sottopassi, case ed autorimesse. Le operazioni si sono svolte tra Conegliano, San Vendemmiano, Oderzo, Cimadolmo e Ponte di Piave. A partire dalla mezzanotte nella zona di Conegliano in via Brigata Marche si sono formati i primi allagamenti all’interno delle abitazioni a causa della pioggia incessante di questa notte.

Alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un automobile all’interno del sottopasso di via Comunale a Faè di Oderzo e per liberare un autorimessa da 13 posti auto completamente allagata in via Madre Teresa di Calcutta, stesso intervento in un’autorimessa da 8 posti sempre ad Oderzo.

Mentre a Ponte di Piave si è verificata la fuoriuscita di diversi fossi colmi d’acqua. Sul posto oltre i vigili del fuoco era presente il vicesindaco Stefano Picco e gli operai del Comune. Diversi gli interventi svolti anche nel territorio comunale di Cimadolmo.