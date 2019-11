Il maltempo mette in ginocchio il Veneto, Zaia: "Situazione disastrosa"

VENEZIA - In Veneto non solo Venezia è alle prese con una fase di maltempo eccezionali: anche la montagna e i litorali, in particolare nel Veneto orientale, stanno vivendo una fase critica.

"Stiamo affrontando un'emergenza tuttora in atto, anche se per oggi è atteso un miglioramento del tempo. Oltre al dramma di Venezia altri territori del Veneto sono in condizioni disastrose, come le spiagge e varie aree montane, a cominciare da quelle già colpite dalla tempesta Vaia" ha commentato il governatore della Regione, Luca Zaia.

"Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto e lo faremo finchè la situazione non tornerà realmente alla normalità. Veneto Orientale e montagna sono in grande sofferenza. Abbiamo il litorale distrutto - ha aggiunto - e in montagna preoccupano i fiumi, il livello dei laghi, la situazione dei movimenti franosi e il rischio valanghe. Stiamo ancora attendendo anche il colmo di piena del Piave, che ora ha una portata notevole, attorno ai 1400 metri cubi al secondo, ma inferiore a quella dell'anno scorso". Il questo quadro di una situazione definita "drammatica, anche oltre il dramma di Venezia" è stato fatto da Zaia nel pomeriggio di ieri, presiedendo un vertice dell'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale, a Ponte di Piave, affiancato dall'assessore Gianpaolo Bottacin e dal Direttore dell'Area tutela ambiente e territorio della Regione, Nicola Dell'Acqua.

"I danni in queste aree sono ingenti - ha riferito Zaia - e servirà attivare tutte le necessarie procedure, la dichiarazione dello stato di crisi, quella di emergenza. Servirà anche in questo caso una gestione commissariale con poteri e fondi, perché le nostre spiagge devono tornare più belle di prima in tempo per la nuova stagione estiva. Lo stesso deve essere per la montagna".