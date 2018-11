Il maltempo mette in ginocchio il Veneto: rate dei mutui sospese

“Da Intesa Sanpaolo davvero un ottimo segnale. Ringrazio l’amministratore delegato Carlo Messina per la disponibilità e per la rapidità con cui ha voluto sospendere per 12 mesi i ratei dei finanziamenti in essere presso le famiglie e le imprese delle aree in ginocchio per il maltempo dei giorni scorsi”. Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime la sua gratitudine a Intesa Sanpaolo, che, visto il perdurare del maltempo che sta pesantemente colpendo il Nordest, ha confermato la disponibilità a intervenire finanziariamente e a sospendere le rate dei finanziamenti.

Anche UniCredit si è impegnata a sostenere le persone e le imprese colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. In Veneto il pacchetto UniCredit di misure straordinarie verrà attivato nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza. Tra le iniziative predisposte, la banca metterà a disposizione, a partire dalla prossima settimana, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone colpite dall’evento calamitoso che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti in uno dei comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento. Dopo l’avvio della procedura per l’attivazione di un numero sms solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, la Regione ha anche attivato un conto corrente dove, chi vorrà, potrà versare un proprio contributo.

Enel ricorda invece a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica. Inoltre, Enel è in contatto con le Istituzioni centrali e con ARERA per la sospensione della fatturazione ai clienti nelle aree del Triveneto devastate dalla calamità naturale.