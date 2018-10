Maltempo flagella il Veneto: Zaia firma lo stato di crisi

Stante il perdurare del maltempo su tutto il Veneto e in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni nelle ultime ore in numerosi territori, il presidente della Giunta regionale Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la Regione del Veneto.

Intoltre un team con personale del dipartimento della Protezione civile è in partenza da Roma per il Veneto per supportare le autorità locali nella gestione dell'emergenza maltempo. Il comitato operativo del dipartimento presieduto dal capo Angelo Borrelli - si legge in un comunicato della Protezione civile -, oltre a seguire l'evoluzione del maltempo in atto sull'Italia in raccordo coi rappresentanti delle strutture operative e con le regioni, ha predisposto ogni azione necessaria a supporto delle autorità regionali interessate da situazioni emergenziali in atto e previste. E le attività del comitato operativo della proseguiranno anche nelle prossime ore.