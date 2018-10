Maltempo, fenomeni più violenti dopo le 15. L'allarme della Protezione Civile

L'ondata di maltempo che sta interessando l'Italia dovrebbe portare un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio. Secondo gli ultimi modelli meteorologici a disposizione degli esperti del Dipartimento della Protezione civile, piogge, temporali e venti forti subiranno un ulteriore incremento a partire dalle 15.

In particolare, sono attese precipitazioni persistenti e diffuse su tutto il nord Italia, con quantitativi importanti su Alpi, prealpi e zone pedemontane. Piogge e temporali anche su tutto il centrosud, dove a preoccupare maggiormente sono però i venti, attesi da burrasca a tempesta nelle prossime ore.

"Le previsioni non lasciano ben sperare. Siamo preoccupati per l'indicazione del pomeriggio e della sera, con 400 mm per metro quadro di pioggia". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, incontrando i giornalisti nella sede della protezione civile regionale, a Marghera, dopo aver fatto il punto della situazione dell'ondata di maltempo. I modelli previsionali della protezione civile indicano per le piogge un aumento dalle ore 16:00 fino alle ore 19:00. Un miglioramento dovrebbe esserci in serata. Giovedì è attesa un'altra perturbazione.

"Agli esperti del Totocalcio - ha sottolineato Zaia - inviterei a stare sotto la pioggia. La botta dura è attesa per il pomeriggio e la sera. L'esperienza del 2010 ci ha aiutato, e ora abbiamo un bacino di laminazione e laghi montani per arginare le piene. Ma la situazione è ancora preoccupante".