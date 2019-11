Maltempo, deraglia un treno

Un treno a Rio Pusteria, in val Pusteria, è deragliato a causa di una frana. Non si segnalano feriti. "Lo smottamento - scrive su Twitter la provincia di Bolzano - è avvenuto proprio al passaggio di un treno, un passeggero è stato portato in salvo dai Vigili del fuoco volontari senza riportare ferite di alcun tipo".

Il treno era partito da Fortezza e diretto a Brunico. La Val Pusteria risulta attualmente isolata. La linea ferroviaria è interrotta a Rio di Pusteria. Chiusa tutta la linea Fortezza - San Candido - Lienz. Su Facebook il sindaco di San Lorenzo in Sebato, Martin Ausserdorfer ha chiesto ai cittadini di restare a casa perché "ogni auto in più crea caos".