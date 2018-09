Maltempo colpisce ancora il Veneto: sott'acqua il veronese

Sono oltre 180 gli interventi per segnalazioni giunte ai vigili del fuoco da ieri pomeriggio nel veronese, per interventi legati alle forti precipitazioni avvenute nella zona. Al momento non si segnalano persone rimaste ferite.

Portati in salvo dalle squadre Saf (Speleo Alpini Fluviali) diversi automobilisti, rimasti bloccati nelle auto nelle strade allagate. Le squadre dei pompieri, coadiuvate da personale volontario della protezione civile sono impegnate nei prosciugamenti di scantinati, rimesse e taverne.

Tra i comuni più colpiti Negrar, in Valpolicella, la zona nord di Verona, Monteforte d'Alpone, Zevio, San Martino Buonalbergo, Bovolone. In tutto sono state 300 le richieste di intervento a Vigili del Fuoco e Protezione Civile. A rischio è anche la vendemmia.