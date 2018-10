Maltempo: chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano

E' scattata questa mattina, poco prima delle 10.00, la chiusura al passaggio pedonale del Ponte degli Alpini a Bassano. A darne notizia all'ANSA è il comando di Polizia locale della città del Grappa, i cui vigili hanno posto le barriere in entrambi i lati. Lo stop ai pedoni è scattato dopo che il Brenta ha superato la soglia idrometrica, abbassata cautelativamente a 150 metri cubi al secondo, corrispondente all'altezza del fiume di 1,55 metri, come previsto da un'ordinanza emessa dall'amministrazione nei giorni scorsi in considerazione dei lavori relativi alla puntellazione delle stilate.

Ora il ponte, tanto caro alle "penne nere" di tutta Italia, resterà chiuso fino a quando il livello del Brenta non tornerà sotto a questa altezza, che viene misurata alla stazione idrometrica in località Barziza: si presume dovranno passare alcuni giorni visto che la piena è prevista tra domani o martedì, in virtù delle forti precipitazioni tuttora in atto anche ad alta quota. Al momento, secondo quanto riferisce la polizia locale, "la situazione è ampiamente sotto controllo per quanto riguarda il maltempo".