Maltempo: chiuso bypass a Ponte della Priula

TREVISO - Alla luce di quanto emerso nella mattinata di lavori dell'Unità di Crisi, la Prefettura di Treviso ha disposto l'immediata chiusura del ponte provvisorio, realizzato come by pass nell'ambito del cantiere per il rifacimento del Ponte della Priula, in provincia di Treviso.

Ne dà notizia la Protezione Civile della Regione Veneto.

Resta alta l'allerta rossa in tutta la provincia di Treviso: per domani, lunedì, è atteso l'alpice del maltempo. L'ondata dovrebbe attenuarsi martedì.