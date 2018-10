Maltempo: a Belluno e Vicenza chiudono le scuole, a Venezia rimangono aperte di più

Unità di crisi al lavoro

Si è insediata stamani, ed è operativa nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, la speciale Unità di Crisi istituita dal Presidente del Veneto Luca Zaia e coordinata dall'assessore Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto l'andamento dell'ondata di maltempo e di assumere le eventuali decisioni necessarie. Ne fanno parte tutti gli Enti e le strutture coinvolte in caso di eventuali crisi, tra cui i Prefetti della regione, i Vigili del Fuoco, l'Anci e l'Upi, i Consorzi di Bonifica, Anas, Veneto Strade, Enel, Terna, il Centro Regionale Urgenza Emergenza della sanità, dirigenti e tecnici di tutte le Direzioni regionali interessate.

E poiché per la giornata di domani, lunedì, è previsto il picco di questa ondata di maltempo, anche le scuole hanno subito variazioni di orario: in provincia di Belluno e Vicenza rimarranno chiuse mentre a Venezia, al contrario, rimarranno aperte di più.

La Prefettura di Belluno aveva disposto già ieri, sabato, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì. A preoccupare, nell’area dolomitica, è soprattutto il fatto che le forti precipitazioni inneschino delle frane, come accaduto in passato.

Le scuole rimarranno chiuse anche a Vicenza e provincia domani e martedì. Lo ha deciso il Prefetto, di concerto con il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale. La decisione, comunicata al sindaco, è stata presa in particolare per non ostacolare con intasamenti della circolazione eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari per far fronte alle previste criticità idrauliche e idrogeologiche.

A Venezia non è sembrata necessaria la chiusura delle scuole per domani, ma potrebbe essere opportuno - ha reso noto la Protezione Civile - prolungare la presenza degli studenti in classe, visto che il culmine dell'acqua alta, fra 135 e 140 centimetri, è previsto tra le ore 12.00 e le ore 14.00. Lo riferisce la Protezione civile del Veneto. Il Suem 118 di Venezia - è stato comunicato - ha approntato misure particolari per il centro storico e per intervenire con la massima efficacia anche nelle isole della Laguna.

