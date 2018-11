Maltempo: alto rischio frane sulle Dolomiti

Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, valevole fino alle ore 14 di sabato 24 novembre. Più in generale, permane la possibilità d'innesco di fenomeni franosi e di innesco di colate rapide, con particolare riferimento ai bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano (allerta gialla). Le frane del Tessina in Comune di Chies d'Alpago e della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni occorse nei giorni scorsi, sono ancora soggette a specifico monitoraggio.

Le previsione meteo indicano fino al mattino di domani precipitazioni assenti, ma in seguito le probabilità sono in aumento a partire da ovest, con precipitazioni estese, localmente con qualche rovescio, tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato. Quantitativi anche consistenti sulle zone prealpine. Limite dalla neve intorno a 1100-1400 m. venerdì, in innalzamento sabato a partire dalle Prealpi fino a 1600-1800 m. Dalle ore centrali di sabato precipitazioni in diradamento e attenuazione, fino a cessare entro sera.