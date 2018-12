Maltempo, 100mila euro di rimborsi per un centinaio di aziende agricole opitergine

ODERZO - Rimborsi per circa 100 mila euro per imprese agricole dell’Opitergino-mottense, alcune delle quali confinanti con la provincia di Pordenone.



L'indennizzo arriva dopo il maltempo che lo scorso anno ha danneggiato numerosi frutteti e vigneti.



Valerio Nadal (nella foto) presidente del Consorzio TVB (Treviso-Vicenza-Belluno, oltre 10mila imprese associate) ha sottolineato: “Stiamo lavorando per mettere le aziende in sicurezza. Assieme vogliano trovare tutte le soluzioni possibili per difendere il reddito degli agricoltori, puntando anche sulla sostenibilità e rendere all’impresa un’economicità certa.”



In Veneto il Fondo Mais è stato messo a punto in collaborazione con Veneto Agricoltura.



Nadal ha inoltre precisato che “l’agricoltura è uno dei settori che anche nei peggiori momenti di crisi ha creato occupazione. Quindi va tutelata”.



Le ditte che hanno ricevuto l'indennizzo si trovano nei comuni di Motta di Livenza, Oderzo, Meduna di Livenza, Mansuè, Salgareda, Ponte di Piave e Fontanelle.