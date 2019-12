Maltempo, è allerta gialla per fiumi e vento forte in Veneto

La Protezione Civile del Veneto ha disposto fino a domani lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica e idrogeologica su vari bacini idrografici, e per Vento Forte sulle aree montane e pedemontane. Per i bacini idrografici l'avviso è dichiarato fino alle ore 14.00 di oggi; per il vento forte è dichiarato fino alle ore 24.00 di oggi.

I Bacini Idrografici interessati sono Piave Pedemontano, Po Fissero Tartaro Canalbianco Basso Adige, Basso Brenta Bacchiglione (allerta arancione per i Comuni rivieraschi del Fratta-Gorzone), Basso Piave Sile e Bacino Scolante in Laguna di Venezia, Livenza Lemene Tagliamento.