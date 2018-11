Malore improvviso, Filippo muore a 12 anni

E’ morto a soli 12 anni, Filippo, ragazzino di Portogruaro. Si è spento ieri, martedì, all’ospedale di Padova, dove era stato ricoverato in seguito a un malore che lo aveva colpito lunedì sera. Come riporta la stampa locale, i genitori quella sera si erano accorti che il bambino stava poco bene e così l’hanno portato al pronto soccorso di Portogruaro, dove i medici hanno optato per un trasferimento al nosocomio padovano viste le gravissime condizioni del 12enne.

Purtroppo per Filippo non c’è stato nulla da fare: una emorragia cerebrale l’ha portato al coma e alla morte, in poche ore.

Sul corpo sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire meglio cosa sia accaduto al ragazzino.