Malore fatale in casa, Jasmine stroncata da aneurisma a soli 21 anni

FARRA DI SOLIGO - Un malore improvviso, la corsa inutile in ospedale, il coma, la morte. Jasmine Gumirato si è spenta ieri pomeriggio all’ospedale di Conegliano.

Aveva 21 anni, e il sorriso e i sogni di una vita da percorrere con dolcezza e amore. La ragazza, che viveva a Col San Martino, due giorni fa, si era accasciata a terra. Nel bagno di casa. Soccorsa da papà Giorgio, che aveva allertato subito il 118, Jasmine era stata portata all’ospedale di Conegliano, dove le sue condizioni erano apparse subito disperate. In poche ore, la ragazza è entrata in coma.

Un’agonia che troppo rapidamente l’ha stremata, e uccisa. Jasmine Gumirato, che aveva frequentato l’istituto alberghiero ‘Beltrame’ di Vittorio Veneto, era una ragazza dolce, riservata, solare. Affezionata ai familiari, agli amici, al fidanzato Riccardo, stava guardando con un sorriso al futuro.

Nelle ultime settimane aveva postato sulla sua pagina Facebook foto e video che la ritraevano serena con il suo ragazzo, con le amiche del cuore. Aveva trascorso un ultimo divertente capodanno, aveva pattinato sul ghiaccio col suo zainetto carico di promesse sulle spalle. Si era concessa qualche selfie.

La semplicità di gesti consueti e garbati. In linea con il suo carattere mite. Poi la tragedia. Che non ha spiegazioni. “Non c’è dolore più grande”, scrive papà Giorgio a quanti fin da subito gli hanno trasmesso solidarietà. “Resterai sempre nel mio cuore”, scrivono gli amici, cercandola ancora su un profilo che ormai non le appartiene più.

E struggenti sono le righe che il fidanzato di Cordignano, Riky Carpenè, affida al social: “Piccola, non riesco ancora a realizzare tutto questo, veramente non capisco tutto questo, perché dio te la sei portata via? Perche?! Amore eri tutto quello che avevo, la mia vita, l’unica mia ragione di vita. Ci vedremo un giorno lassù, mi manchi da morire amore. Buon viaggio angelo mio”.

La data delle esequie della giovanissima Jasmine, che lascia anche mamma Rosella e il fratello Kevin, verrà fissata nelle prossime ore.