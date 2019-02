Maduro attacca l'Ue

"All'Ue e a Federica Mogherini, dico: 'Voi siete sordi e non ascoltate la verità del Venezuela". Nicolas Maduro si esprime così rispondendo alle domande sulla posizione dell'Unione Europea in relazione alla crisi del Venezuela. "L'Unione Europea e Federica Mogherini", Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, "sono condannati al fallimento se continuano ad ascoltare l'estrema destra venezuelana", dice Maduro. "Vogliamo un'opportunità per la pace, come cantava John Lennon... Ascoltino la verità del Venezuela", aggiunge.