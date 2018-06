Madrid all'Italia: "Rischio responsabilità penali"

"Non si tratta di buona volontà o generosità". Dolores Delgado, neo ministra spagnola della Giustizia, lancia un monito all'Italia sul caso Aquarius. Intervistata stamane da Radio CadenaSer nel corso del programma 'Hoy por Hoy', Delgado ha infatti sottolineato come, adottando misure come quelle del governo italiano che si è rifiutato di concedere lo sbarco della nave nei suoi porti, l'Italia "potrebbe avere responsabilità penali internazionali" in base ad accordi e trattati sui diritti umani.

Per Delgado la risposta alla crisi migratoria dovrà essere "coordinata": "La soluzione - ha detto - deve essere data non solo da uno Stato, ma da tutti quelli che sono frontiera dell'Unione europea e quelli che non lo sono".