Madre e due figlie muoiono di fame

Orrore a Vienna: una donna di 45 anni e le sue due figlie gemelle di 18 anni sono state trovate morte in un appartamento della capitale austriaca, presumibilmente di fame. Lo ha riferito la polizia, secondo cui la porta della loro abitazione nel quartiere di Floridsdorf era chiusa all'interno e non ci sono segni di scasso.



L'autopsia condotta sul corpo delle tre donne fa risalire la morte a fine marzo, primi di aprile e indica che sarebbero morte di fame. Non sarebbe stato riscontrato alcun segno di avvelenamento.