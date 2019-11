La madre del 16enne morto: "Pensava di vivere in videogame"

“A questi ragazzi dico di rendersi conto che loro non vivono nei videogiochi che hanno in mano ogni giorno. Loro non hanno venti vite come ci sono nei cellulari e nei loro computer o tablet, loro ne hanno una. Mio figlio è morto e non aveva altre vite, aveva solo quella lì e quella l’ha sprecata”. Così al GR1 la mamma di Daniele B., il 16enne morto in un incidente mentre era alla guida dell'auto sottratta proprio alla madre.

“Ha preso le chiavi della macchina senza che noi lo sapessimo - racconta Enrica -, e quando gli abbiamo mandato un messaggio ci ha risposto dicendo che stava tornando. Allora gli abbiamo scritto che saremmo andati a prenderlo ovunque fosse, perché stava diluviando, ma non ha più risposto, era già morto".

La famiglia ha pubblicato un post sul profilo Instagram del ragazzo: "Siamo i genitori, la nonna, il fratello minore e la sorella maggiore di Daniele... vi ringraziamo di ricordarlo con frasi e vi preghiamo... per favore non fate lo stesso errore che ha fatto lui, non rischiate la vostra vita per delle stronzate, vivetela. Questo è un favore che vi chiediamo con il cuore in mano, speranzosi che la storia del nostro Daniele vi sia d'esempio e vi porti a ragionare prima di fare qualcosa di avventato".