Made in Italy: Aperol, aperitivo icona compie 100 anni.

Roma, 18 apr. (Labitalia) - Compie 100 anni Aperol, icona dell’aperitivo italiano e nono nella lista dei cocktail più venduti al mondo. Nato in Veneto nel 1919, Aperol non rappresenta solo l’aperitivo per eccellenza, bensì un mondo fatto di valori ed esperienze. Grazie al suo colore e al gusto inconfondibili, il brand si è ormai affermato a livello internazionale come un fenomeno culturale e sociale che coinvolge persone diverse tra loro in una sorta di rito collettivo dove si celebra la gioia di vivere e dello stare insieme. Presentato per la prima volta cento anni fa alla Fiera internazionale di Padova, Aperol è stato creato dai fratelli Luigi e Silvio Barbieri, i quali coniarono il nome prendendo ispirazione dal termine 'Apéro' che, in francese, significa aperitivo. Combinazione di erbe e radici in infusione, la ricetta originale è rimasta segreta e invariata nel tempo.

Aperol Spritz, il drink per eccellenza realizzato con Aperol, è oggi conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Creatore e protagonista indiscusso della categoria dello spritz, Aperol si è guadagnato così il posto nella lista della International bartender association (Iba) come ingrediente base dello Spritz Veneziano. Da sempre, Aperol Spritz è consumato in tutto il Veneto - specialmente nei bacari, i tipici bar veneziani che incarnano lo stile di vita veneziano, accompagnato da qualche stuzzichino, come i tradizionali ‘cicchetti’, all’ora dell’aperitivo.

Per festeggiare il proprio centesimo anniversario, Aperol dà così il via a una serie di attività celebrative a livello internazionale che avranno luogo durante tutto il 2019, usando un linguaggio universale come l’arte, la musica e, ovviamente, l'Aperol Spritz. Andrea Neri, Managing Director Italian Icons presso Campari Group, ha commentato: “Aperol è un brand che ambisce a unire persone diverse provenienti da tutto il mondo attraverso il suo linguaggio universale. In un anno così speciale, siamo felici di lavorare su un progetto globale di questa portata che coinvolgerà gli amanti di Aperol e nuovi consumatori non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Vera icona italiana, Aperol sta diffondendo con successo la sua filosofia e il suo stile di vita oltre confine: prevediamo una grande estate tinta di arancione!”.