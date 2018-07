Macchina in avaria, operaio colpito da una piastra meccanica. Gravissimo

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, a Sandrigo (Vicenza), all'interno di una ditta che ha sede nella zona artigianale. Secondo una prima ricostruzione un operaio di 44 anni del luogo, dipendente dell'azienda, a seguito di un'avaria alla macchina utensile che stava utilizzando, è stato colpito all'addome e al braccio da una piastra metallica, che all'improvviso, per cause in corso di accertamento, si è staccata, schizzando via in maniera violenta.

L'uomo è stato soccorso inizialmente dai compagni di lavoro, mentre nel frattempo è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto un'ambulanza del Suem 118 i cui sanitari hanno stabilizzato sul posto l'operaio per poi trasportarlo all'ospedale di Vicenza, dove è stato subito dirottato in sala di rianimazione: le sue condizioni sono serie.

Accertamenti in corso da parte dei tecnici dello Spisal di Vicenza, intervenuti sul luogo assieme ai carabinieri della locale stazione.

Il giorno prima, sempre in Veneto, un 33enne è morto a causa di un incidente sul lavoro.