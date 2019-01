"Ma quali soccorsi?", parla Open Arms

"Ma quali soccorsi? I migranti che vengono riportati in Libia non sono stati soccorsi, questi sono dei veri e propri respingimenti che sono vietati per legge dalla Convenzione di Ginevra". Lo ha detto all'Adnkronos Veronica Alfonsi, coordinatrice della sede italiana di Proactiva Open Arms parlando degli ultimi avvenimenti nel Mediterraneo.

"L'Europa ha dato soldi alle milizie armate libiche per prendere persone a portarle indietro in Libia", prosegue Alfonsi. "Mi sembra che questa vicenda sia servita a riportare la questione sulla giusta strada - dice ancora Alfonsi -. Finora nessuno si è posto il problema. Possiamo affidare a un paese come la Libia il coordinamento dei soccorsi? L'Europa liberale e democratica può permettersi di fare degli accordi con uno Stato come la Libia e di dare dei soldi, di finanziarli? Di consegnare delle motovedette?".

Alfonsi parla di una "Guardia costiera libica che in realtà non esiste - dice - e invece gli viene affidato il coordinamento dei soccorsi".