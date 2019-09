Il lupo torna a riprodursi in Cansiglio, 100 anni dopo. Le foto del nuovo branco

CANSIGLIO - Un branco di lupi in Cansiglio. Cento anni dopo il lupo è tornato a riprodursi nella foresta a cavallo delle province di Treviso, Belluno e Pordenone. Lo certificano le immagini catturate dalle foto-trappole del progetto Cansiglio Wildlife Camera dell’associazione naturalistica Lorenzoni.

Il primo di luglio cinque cuccioli di lupo, che avevano probabilmente tra le 5 e le 7 settimane, sono stati immortalati mentre cercavo dell’acqua in una pozza di fango, nel cuore della foresta. Immagini che sono rimaste riservate fino a ieri sera, martedì, quando l’associazione ha pubblicamente reso noti i risultati dei monitoraggi condotti da inizio 2019 in coordinamento con gli enti. La presenza del lupo in Cansiglio era stata attestata nel maggio 2015. Si trattava di un maschio solitario che aveva trovato un ambiente favorevole, vista l’alta presenza di cervi, prede predilette.

È rimasto solo fino a fine 2018, quando è arrivata una lupa. La coppia è stata immortalata dalle foto-trappole di Cansiglio Wildlife Camera a gennaio. E a seguire c’è stato l’accoppiamento. Il primo luglio sono stati immortalati i cuccioli che in autunno saranno grandi come i genitori.

«Nel 2020 – spiega Luca Zanchettin, coordinatore del progetto e laureato in scienza ambientali con una tesi sul lupo del Cansiglio – è atteso in Cansiglio un branco di 4-5 individui tenuto conto della mortalità dei cuccioli». I lupi stanno prediligendo la zona nord orientale della foresta e si muovono dentro un’area di 80 chilometri quadrati.

«Le carcasse di ungulato ritrovate confermano che la maggior parte delle prede sono cervi, e più raramente caprioli e daini – spiega Zanchettin -. Queste osservazioni suscitano dunque scetticismo riguardo l’attribuzione al lupo delle predazioni sul bestiame domestico avvenute recentemente in Alpago, più probabilmente opera di cani vaganti». Il progetto Cansiglio Wildlife Camera ha preso avvio lo scorso anno con una raccolta fondi su Facebook, che ha permesso con i mille euro raccolti di acquistare le foto-trappole. A queste si è aggiunta l’opera volontaria di un gruppo di persone che in tutti questi mesi ha eseguito i monitoraggi.

«Il Cansiglio si conferma non solo come area di rifugio di elevato valore naturalistico, ma anche come importante corridoio ecologico per le Alpi Orientali – sottolinea Zanchettin -. Abbiamo volutamente mantenuto la riservatezza sui risultati per non fomentare eccessiva attenzione mediatica, che avrebbe avuto un impatto negativo sulla fauna selvatica in questa delicata fase. Il gruppo ha raccolto con successo molte informazioni riguardanti la presenza del lupo in Cansiglio, che hanno permesso la realizzazione del corto documentario che pubblicheremo ora sui nostri canali social».

Domani sera, giovedì, alle 20.30 all’area Fenderl l’associazione ha organizzato l’incontro “Sulle orme dei lupi” in cui saranno presentati i risultati del monitoraggio.