I lupi saranno catturati e uccisi per legge. Gli animalisti protestano: "Denunceremo i consiglieri favorevoli"

TREVISO - Cattura e uccisione. Il Veneto si appresta a votare la proposta di legge regionale ammazza-lupi. Martedì il consiglio regionale voterà per le “Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori”, legge fortemente voluta dalla maggioranza e le associazioni degli animalisti di Treviso sono già sul piede di guerra.



La legge una volta approvata, potrà essere impugnata dal governo, così come successo la scorsa estate per le identiche leggi approvate dalle province Autonome di Bolzano e Trento che hanno subito l’immediata censura del Ministro dell’Ambiente Costa che ne ha annunciato l’impugnazione avanti la Corte Costituzionale.



“Evidentemente la lezione subita dalle due province autonome non è stata compresa dai consiglieri veneti - sottolinea la Lav di Treviso - che si accingono ad approvare una legge che è già risaputo che non potrà mai produrre effetti, configurandosi esclusivamente come un’operazione di propaganda politica voluta da alcuni consiglieri già noti per le loro posizioni antilupo”.



“Appena la legge sarà approvata presenteremo immediatamente istanza alla presidenza del consiglio dei Ministri perché sia subito impugnata davanti la Corte Costituzionale - dichiara Mara Garbuio, responsabile della sede trevigiana dell’associazione - non possiamo tollerare un atto di tale arroganza politica che non ha nulla a che vedere con la prevenzione dei conflitti con le attività umane”.



“E’ infatti risaputo che l’uccisione dei lupi non contribuisce affatto alla prevenzione delle predazioni - spiega - che possono addirittura aumentare a causa della destrutturazione dei branchi. Solo l’adozione di serie misure di prevenzione può garantire la presenza delle attività umane nei territori occupati dai lupi”.

“Se anche un solo lupo dovesse essere ucciso a causa dell’approvazione di questa legge-farsa - annuncia la Lav - faremo immediatamente ricorso alla Corte dei Conti per il danno erariale prodotto dai consiglieri regionali che l’hanno approvata”.